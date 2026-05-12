От чего стоит отказаться утром, чтобы продлить жизнь на годы

Врач-эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова прокомментировала результаты исследования, в рамках которого у добровольцев - при незначительном изменении рациона - снизилось артериальное давление, упал уровень "плохого" холестерина, улучшилась чувствительность к инсулину.

© Российская Газета

"Кроме того, у людей снизился уровень активных форм кислорода. Тех самых, которые повреждают клетки и ускоряют старение", - пишет врач в своем блоге, отмечая, что участникам эксперимента предложили сократить потребление калорий на 25% и практиковать это в течение двух лет.

Однако "минус 25%" не выдержал никто. Но даже те, кто смог достигнуть более скромного показателя, сократив потребление в среднем на 12%, заметили изменения в состоянии здоровья.

Зухра Павлова объяснила, что, например, отказ всего лишь от одного привычного десерта утром добавляет несколько здоровых лет жизни.

"Без шуток. "Прокачка долголетия" для большинства это просто не добавить сироп и молоко в утренний кофе", - подчеркнула врач-эндокринолог.

Она отметила, что большой латте с сиропом дает примерно 200-300 ккал. Если рацион человека составляет 2000 ккал, то отказ от напитка обеспечит то самое сокращение на 10-15%.

Зухра Павлова добавила, что изменения в питании в ряде случаев надо согласовать с врачом. Так, проконсультироваться со специалистом необходимо страдающим остеопорозом, беременным или кормящим женщинам, а также подросткам, людям старше 65 лет и тем, чей индекс массы тела ниже 22.