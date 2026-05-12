Стоматолог назвал пошаговый чек-лист для выбора надежной клиники

Выбор стоматологической клиники — ответственное решение, ведь от него зависит не только красота улыбки, но и здоровье зубов в целом. Многие люди находят «своего» врача и остаются с ним на десятилетия. Как подойти к этому выбору грамотно, в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматолог-терапевт клиники «Все свои» Тамара Цагараева.

Эксперт советует разделить процесс поиска на два этапа: домашний (анализ «на диване») и очный (визит в клинику).

Домашний: отбор кандидатов

На первом этапе важно составить шорт-лист мест, куда имеет смысл пойти.

Изучите карты и спросите знакомых. Для старта подойдут оценки и отзывы на Яндекс-Картах или Google-Картах, а также рекомендации друзей и родственников. Оцените цены. Клиники бывают сегментов эконом, комфорт, бизнес и премиум. Хотя на сайтах это прямо не пишут, разницу видно по прайс-листу. Ориентируйтесь на свои финансовые возможности. Учитывайте географию. Нет смысла ехать через весь город, если хорошая клиника есть рядом с домом. Проверьте спектр услуг на сайте. Важно, чтобы всё необходимое можно было получить в одном месте. Даже если сегодня вам нужно просто полечить зуб, завтра может потребоваться КТ или микроскоп. В идеальной клинике должны быть цифровое сканирование, эндодонтия, микроскоп, протезирование и имплантация, стоматологическая хирургия, общая анестезия, ортодонтия, компьютерная томография. Изучите штат врачей. В хорошей клинике под одной крышей работают имплантолог, ортодонт, ортопед, хирург, гигиенист.

Если все эти услуги и специалисты есть — вы сможете решить любые проблемы с зубами без необходимости ездить по разным местам.

Очный: проверка на личном опыте

Главная ошибка пациентов — оценивать клинику по красивой плитке в холле или вежливости администратора. По словам Тамары Цагараевой, ключевые решения принимаются именно в кабинете врача. Вот что действительно важно:

Довольны ли вы работой врача? Насколько комфортным было лечение? Решена ли ваша проблема? Уделили ли вам достаточно внимания? Устроили ли вас цены?

Если на все вопросы вы отвечаете «да», смело оставайтесь в этой клинике. Так вы сможете годами наблюдаться у одного стоматолога, который будет знать особенности ваших зубов, и больше никогда не вернётесь к мучительному выбору.

Какую бы клинику вы ни выбрали, Тамара Георгиевна напоминает, что посещать стоматолога необходимо раз в полгода, даже если вас ничего не беспокоит.