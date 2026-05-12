Врач-травматолог Евгений Рябков дал советы садоводам о том, как восстановиться после работы в огороде или на даче.

«Если долго стояли на коленях, то аккуратно сядьте и выпрямите ноги, потяните носки на себя – это растяжка задней поверхности бедра. Важно не забыть и про шею. Делайте аккуратные повороты головы, и ни в коем случае не запрокидывайте ее резко назад. Такие упражнения важны для нормализации давления», – отметил он в интервью РИА Новости.

Врач рекомендует простые упражнения для того, чтобы размять спину и ноги. Работать в огороде он рекомендует по 20 минут, чередуя ее хотя бы с пятиминутным отдыхом. При этом отдыхать нужно не сидя, а разминаясь.

