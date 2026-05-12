Нутрициолог предупредил об опасности пептидных бадов

Капсулы с пептидами на маркетплейсах, которые обещают почистить организм от токсинов, омолодить клетки, восстановить работу всех систем сразу, чаще всего представляют собой обычную схему продаж под видом научной разработки, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Эксперт указал, что доказательная база у пищевых пептидных добавок очень скромная. Он отметил, что несколько исследований показывают пользу коллагеновых пептидов для состояния кожи и суставов при длительном курсе и при условии достаточного количества белка в рационе. Все остальное, по его словам, относится либо к фармацевтическим препаратам с зарегистрированными показаниями, либо к лабораторным опытам, которые невозможно перенести на капсулу из интернета.

«Схема продаж у частных продавцов почти всегда одинаковая. Сначала запугивают зашлакованностью, потом рисуют картину преображения, дальше предлагают курс на три месяца сразу с расчетом по две упаковки в день. Себестоимость сырья там в разы ниже розничной цены, наценка идет на обзвон, презентации в личных сообщениях и выплаты посредникам по сетевой схеме. Признаки сомнительного предложения считываются быстро. Настоящие лекарственные препараты на основе пептидов проходят клинические испытания и попадают в государственный реестр лекарственных средств, у бада такого статуса по закону быть не может», — предупредил Брабечан.

Эксперт указал, что если хочется поддержать организм, разумнее закрыть основу. Полноценный белок в каждом приеме пищи, достаточно сна, регулярное движение, контроль витамина D и железа по анализам — эти шаги дают результат, который ни одна капсула за четыре тысячи не повторит, заключил нутрициолог.