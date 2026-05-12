Женщин предупредили о повседневных привычках, разрушающих интимное здоровье

Гинеколог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Мариновская перечислила несколько распространенных повседневных привычек, которые разрушают женское здоровье. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Прежде всего врач предупредила, что женскому здоровью вредит использование синтетического нижнего белья на постоянной основе. По ее словам, в такой одежде создаются благоприятные условия для размножения вредных микроорганизмов. Синтетические ткани плохо пропускают воздух, поддерживая влажность и тепло, которые важны для размножения грибков рода Candida.

Негативно влияет на здоровье женщины и частое ношение стрингов, так как из-за них бактерии из области прямой кишки легче перемещаются во влагалище, что может становиться причиной рецидивирующих кандидозов и бактериальных вагинозов, добавила специалистка.

Также негативно влияет на интимное здоровье женщин спринцевание и применение агрессивных моющих средств, отметила Мариновская.

«Спринцевания с содой или ромашкой могут привести к нарушению баланса микрофлоры. Агрессивные моющие средства и антисептики разрушают защитный слой лактобактерий, тем самым делая организм уязвимым к инфекционным заболеваниям», — предостерегла врач.

Доктор добавила, что навредить здоровью может и регулярное использование ежедневных средств личной гигиены с отдушками. Такая привычка может спровоцировать развитие контактного дерматита: целлюлозный слой не позволяет коже дышать, а химические ароматизаторы способны вызвать раздражение или аллергические реакции.

Ранее гинеколог Алисса Двек объяснила, почему у некоторых женщин пропадает интерес к сексу с возрастом. Одной из причин снижения либидо она назвала сухость влагалища.