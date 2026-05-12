Диетолог рассказал, чем опасен «праздник желудка»

Популярный «день, когда можно есть все, что хочешь таит в себе серьезную опасность, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, главный эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова, сообщает «Абзац медиа.

© Unsplash

По словам специалиста, резкое нарушение привычного рациона провоцирует обострения. При сахарном диабете второго типа обильное употребление сладкого и углеводов грозит опасным скачком глюкозы. При заболеваниях ЖКТ панкреатите, язве, гастрите, холецистите жирная и острая пища вызывает обострение. При патологиях почек вредны избыток соли и белка, а при сердечно-сосудистых болезнях возможны осложнения и перепады давления. Даже людям с лишним весом такой «праздник сбивает режим и мешает контролировать массу тела.

Особенно уязвимы пожилые и дети: для них переедание является чрезмерной нагрузкой. Кроме того, при расстройствах пищевого поведения такой день может спровоцировать срыв и закрепить вредные привычки.

«Даже для здорового человека переедание жирной и сладкой пищи чревато нарушениями пищеварения, стула и отеками. Если вы решили участвовать в празднике, оцените свое здоровье, употребляйте вредные продукты умеренно и следите за порциями. Разумный подход минимизирует риски», – резюмировала Русакова.

Ранее основные причины переедания назвал врач Андрей Мартюшев-Поклад. По его словам, это происходит, когда человек упускает момент насыщения и съедает больше оптимальной порции. Самый частый фактор — нехватка воды. В этом случае мозг подает более сильный сигнал голода.