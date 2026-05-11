Россиян предупредили о последствиях сна менее семи часов

Кардиолог «СМ-Клиника» Ася Эсембиева рассказала, как недостаток сна влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Последствия дефицита сна она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, если человек регулярно спит меньше шести-семи часов, сердечно-сосудистая система фактически лишается времени на восстановление и работает в условиях постоянной перегрузки. Это повышает риск развития смертельно опасных болезней сердца и сосудов.

«Одно из ключевых последствий недосыпа — хроническая активация стрессовой системы. Повышается уровень кортизола и адреналина, что приводит к учащению пульса и повышению артериального давления. Со временем это создает условия для развития гипертонии и увеличивает нагрузку на сердечную мышцу», — предупредила Эсембиева.

Кроме того, дефицит сна может спровоцировать нарушения сердечного ритма. По словам доктора, при недостатке сна возрастает вероятность появления тахикардии, перебоев в работе сердца, а у людей с предрасположенностью — даже более серьезных аритмий. Кроме того, при хроническом недосыпе повышается склонность к тромбообразованию, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.

«Важно понимать: негативный эффект имеет не только полное отсутствие сна, но и его хронический дефицит, даже если человек "досыпает" в выходные. Организм не воспринимает это как полноценную компенсацию», — подчеркнула кардиолог.

