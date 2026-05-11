Ничего не ем, а вес не снижается: почему замедляется метаболизм

Замедленный метаболизм (обмен веществ) — состояние, при котором скорость химических процессов в организме снижается и тело расходует меньше энергии. В этом случае человеку требуется меньше калорий, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Почему замедляется метаболизм, как это распознать и можно ли его ускорить, «Вечерняя Москва» узнавала у специалиста.

Причины

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что с замедленным метаболизмом человек может столкнуться по нескольким причинам. Среди них:

гормональные изменения, проблемы с щитовидной железой — при гипотиреозе снижается выработка тиреоидных гормонов, которые являются ключевыми регуляторами обмена веществ;

врожденные генетические нарушения — муковисцидоз, галактоземия, фенилкетонурия (эти заболевания возникают из-за передачи дефектного гена от родителей);

возраст — с возрастом снижается уровень ряда гормонов, что негативно влияет на обмен веществ;

несбалансированное питание — диеты, голодания, слишком длинные перерывы между приемами пищи приводят к дефициту макро- и микроэлементов, что впоследствии замедляет обмен веществ;

отсутствие физической активности, гиподинамия — мышечная масса истощается и метаболизм замедляется;

прием лекарственных препаратов.

«Также неправильный образ жизни влияет на скорость обмена веществ. Отсутствие минимального количества сна, стрессы, вредные привычки — все это ведет к нарушению циркадных ритмов и выработке гормонов, которые отвечают за ускоренный обмен веществ», — пояснила Русакова.

Признаки

Среди признаков замедленного метаболизма диетолог назвала:

необъяснимое увеличение веса;

отсутствие видимого результата при соблюдении диеты;

перепады настроения;

депрессия;

нарушение менструального цикла (у женщин);

снижение либидо (у мужчин).

Опасно ли это?

Специалист предупредила, что вслед за нарушением метаболизма у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. Среди них:

ожирение;

сахарный диабет второго типа;

неалкогольная жировая болезнь печени;

нарушения сердечно-сосудистой системы;

проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Как помочь?

Если человек заметил признаки замедленного метаболизма, в первую очередь стоит обратиться к специалисту (эндокринологу, терапевту, диетологу), рекомендовала Русакова.

«Они назначают стандартные процедуры: анализы крови и ультразвуковое исследование (УЗИ), которые позволяют понять причину замедленного обмена веществ. Помимо этого, дополнительно проверить скорость метаболизма могут с помощью метода калориметрии. В этом случае используют специальный прибор, который измеряет метаболизм конкретного человека, исходя из чего врач может скорректировать терапию», — сообщила она.

Также в некоторых случаях применяют лекарственную терапию. Поэтому своевременное обращение к специалисту поможет избежать осложнений, дополнила диетолог.

