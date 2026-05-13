Чем может быть опасен длительный дефицит витамина D

Врач рассказала, чем может быть опасен затяжной дефицит витамина D. Дело не ограничится только появлением сонливости и слабости.

Как рассказала врач Ольга Уланкина, основная роль витамина D – помогать организму усваивать кальций и сохранять прочность костей. Если его не хватает долгое время, плотность костной ткани начинает постепенно снижаться. У взрослых на этом фоне увеличивается риск остеопороза и переломов, а у пожилых людей к этому добавляется более высокая вероятность падений из-за ослабления мышц и нарушений координации движений.

По словам медика, длительный дефицит витамина D может сказаться и на иммунной системе. Она отметила, что низкий уровень этого элемента напрямую связан с большей восприимчивостью к инфекциям.

– Некоторые исследования связывают низкий уровень этого элемента с более высокой восприимчивостью к инфекциям и хроническим воспалительным процессам. Кроме того, обсуждается его возможное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ, – отметила врач в беседе с NEWS.ru.

Проблема еще и в том, что признаки дефицита витамина D не слишком специфичны. Сонливость, слабость и упадок сил могут наблюдаться и при других состояниях – например, при анемии, хроническом стрессе или сбоях в работе щитовидной железы, подытожила Уланкина.