Доктор объяснил, почему падают результаты в тренажёрном зале

Если прогресс в тренажёрном зале остановился, а чувство усталости не проходит даже после выходных — дело может быть не в лени, а в состоянии крови. Об этом предупредил сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, многие любители списывают снижение результатов на обычную усталость и продолжают увеличивать нагрузки, не подозревая, что организм работает на пределе из-за нехватки ресурсов.

Интенсивные тренировки приводят к микротравмам мышц и сосудов и колоссальному расходу микроэлементов. Исследования показывают, что у спортсменов с большими нагрузками часто выявляют дефицит железа, меди, цинка, а также витаминов Е и В2. Эти вещества необходимы для превращения пищи в энергию. Без них человек чувствует разбитость даже при идеальном питании и полноценном сне.

Второй частый спутник перетренированности — гормональный сбой. Чрезмерные нагрузки могут нарушить уровень кортизола, тестостерона и дофамина. Это не только бьёт по настроению, но в долгосрочной перспективе грозит серьёзными проблемами со здоровьем.

«Стоит ли опасаться негативных последствий и отказаться от тренировок вовсе? Конечно, нет, — успокаивает хирург. — К нарушению баланса в первую очередь уязвимы профессионалы, тренирующие выносливость: бегуны, лыжники, велосипедисты. Но с дисбалансом могут столкнуться и любители, которые перегружают организм в погоне за результатом».

Главный совет врача: если чувствуете, что топчетесь на месте, — сдайте общий анализ крови и проверьте уровень ферритина (запасы железа). Возможно, телу просто нечем восстанавливаться.