Сомнолог дал советы по восстановлению режима сна после майских праздников

Главная ошибка – пытаться лечь спать слишком рано, это лишь усилит бессонницу. Утром важно встать по будильнику, включить яркий свет и сделать зарядку. Полная адаптация займёт 4–7 дней.

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов дал рекомендации по восстановлению режима сна после майских праздников. По словам эксперта, главная ошибка – пытаться лечь в 21–22 часа, когда организм ещё живёт по «праздничному» времени. Это лишь усилит бессонницу. Лучше лечь немного позже, в состоянии естественной сонливости.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» специалист рекомендовал вечером 11 мая за 1–2 часа до сна приглушить свет, отказаться от гаджетов и составить план на завтра. При необходимости можно принять микродозу мелатонина (0,5–1 мг) за 1,5–2 часа до сна.

Утром важно встать по будильнику, сразу включить яркий свет и сделать пятиминутную зарядку. Вставать на час раньше «для разгона» не стоит – это усилит дефицит сна. По словам сомнолога, организм подстроится под новый режим через 4–7 дней, а стабильное пробуждение без будильника сформируется за две недели.

