Эпидемиолог объяснил, когда употребление воды может быть опасно для здоровья

Вода из-под крана может быть небезопасной. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин предупредил, что в весенне-летний период употребление некипячёной воды может нанести вред, пишет URA.RU.

Основная причина — рост риска загрязнения источников воды из-за паводков, таяния снегов и обильных осадков. В такой воде могут содержаться вирусы (ротавирусы, норовирусы, гепатит А), бактерии (шигеллы, патогенная кишечная палочка) и паразиты.

Последствия инфицирования — кишечные инфекции с диареей, рвотой, лихорадкой и быстрым обезвоживанием. Особенно тяжело такие болезни переносят дети и пожилые люди.

Эпидемиолог подчеркнул, что прозрачность воды не означает её безопасности. Он рекомендовал для питья, приготовления пищи, гигиены рта и купания детей использовать только кипячёную или бутилированную воду. То же самое касается воды из колодцев, родников и открытых водоёмов — её также необходимо кипятить.

