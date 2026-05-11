Флеболог объяснил, как каблуки влияют на застой крови в ногах

Ношение высоких каблуков при уже имеющемся варикозе может привести к ухудшению состояния, хотя прямой связи между каблуками и возникновением этого заболевания нет. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал руководитель Центра флебологии «СМ-Клиника», врач-флеболог, хирург, доктор медицинских наук Олими Ширинбек.

По словам специалиста, современная доказательная медицина не выявляет прямой причинно-следственной связи между частым хождением на каблуках и развитием варикозной болезни вен нижних конечностей. Однако если варикоз уже диагностирован, высокие каблуки (выше 5 см) способны заметно ухудшить самочувствие.

Врач перечислил три механизма негативного воздействия высокой обуви на течение варикоза.

Во-первых, нарушается работа так называемой мышечно-венозной помпы (насоса) стопы и голени, что значительно ухудшает венозный отток крови.

Во-вторых, постоянное ношение высоких каблуков повышает давление в венах ног и приводит к застою крови в них.

В-третьих, такая обувь нарушает биомеханику ходьбы: одни мышцы оказываются в постоянном напряжении, а другие, напротив, не функционируют должным образом.

Олими Ширинбек рекомендует выбирать каблуки высотой от 3 до 5 см. Если полностью отказаться от высоких каблуков невозможно, их не следует носить ежедневно — важно чередовать их с обувью на низком ходу. При этом любая обувь должна быть удобной, плотно держать стопу, но не давить.

