В чем вред летних прохладительных напитков

Опасность летних напитков со льдом при несоблюдении гигиенических норм при его изготовлении раскрыли в Роскачестве. Об этом в беседе с ТАСС заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности ведомства Елена Спеценко.

«Если лед был сделан из некипяченой водопроводной воды, использовались грязные формы или немытые руки — в напитке могут оказаться возбудители кишечных инфекций. Кроме того, влияет состояние ледогенераторов — если они редко проходят санитарную обработку, это повышает риск возникновения кишечных заболеваний у потребителей», — отметила она.

Как пояснила Спеценко, низкая температура замедляет размножение большинства бактерий, но не уничтожает их полностью. Также возможно перекрестное загрязнение: в домашней морозилке лёд в открытых ёмкостях нередко соседствует с сырым мясом, рыбой или курицей, и сок от размороженных продуктов может попадать на кубики, передавая болезнетворные микроорганизмы.

Эксперт подчеркнула, что безопасный лёд должен изготавливаться исключительно из питьевой бутилированной или предварительно прокипяченной воды, храниться в герметичном закрытом контейнере и ни в коем случае не контактировать с сырыми продуктами.

«Чтобы холодный напиток не стал причиной проблем со здоровьем, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций. В кафе и ресторане стоит обратить внимание на внешний вид льда: мутные кубики с белыми вкраплениями, посторонним запахом или неоднородной структурой — повод отказаться от заказа. Прозрачный лед без примесей, как правило, сделан из фильтрованной воды в ледогенераторе, который регулярно проходит санитарную обработку», — добавила Спеценко.

