Томские медики дали рекомендации по защите костей от остеопороза

Сотрудники медицинских учреждений Томска представили подробную программу профилактики остеопороза, направленную на снижение травматизма среди населения. Врач по медицинской профилактике Людмила Шулико подчеркнула, что взрослый человек должен ежедневно получать от 1000 до 1200 мг кальция. Для восполнения этой нормы эксперты советуют включать в рацион до четырех порций молочных продуктов, а также употреблять кунжут, миндаль, бобовые и брокколи. Не менее важным фактором назван контроль уровня витамина D, который напрямую влияет на усвоение строительного материала для костей.

Помимо диеты, врачи настаивают на регулярной физической активности. Наиболее полезными признаны нагрузки с опорой на собственный вес, такие как ходьба, танцы и бег, которые эффективно дополняются плаванием или пилатесом. Специалисты отмечают, что подобные занятия помогают сохранять плотность скелета даже при наличии генетической предрасположенности или сопутствующих заболеваний, включая сахарный диабет и ревматоидный артрит.

Медики предупреждают, что риск переломов значительно повышается при курении, дефиците массы тела и малоподвижном образе жизни. Своевременное обследование и отказ от вредных привычек позволяют пожилым людям дольше сохранять физическую независимость. Особую осторожность стоит соблюдать тем, кто длительное время принимает гормональные препараты или имеет наследственную склонность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Ранее международная группа исследователей обнаружила белок, который действует как молекулярный датчик механической нагрузки и запускает процесс укрепления костной ткани при движении.