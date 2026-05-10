БАДы: что действительно работает, а что пустая трата денег
Сегодняшний рынок биологически активных добавок переживает настоящий бум. Полки аптек и маркетплейсов буквально ломятся от баночек с обещаниями: «укрепит иммунитет», «вернет молодость», «улучшит сон», «сожжет жир». На фоне растущего интереса к здоровому образу жизни люди все чаще задумываются: а не добавить ли в рацион «что-то полезное»? Логика понятна — хочется чувствовать себя лучше, выглядеть моложе и иметь больше энергии. Но есть нюанс: далеко не все БАДы действительно работают.
Более того, значительная часть популярных добавок — это либо маркетинг, либо средства с крайне слабой доказательной базой. Вместе в клиническим нутрициологом Татьяной Борейко разбираемся, на что действительно стоит тратить деньги, а что лучше оставить на полке.
Что такое БАДы и как они работают
Биологически активные добавки (БАДы) — это концентрированные источники питательных веществ или других элементов с предполагаемым положительным эффектом. В их состав могут входить витамины, минералы, аминокислоты, жирные кислоты, растительные экстракты и пробиотики.
«Важно понимать ключевой момент: БАДы — это не лекарства. Они не проходят такой же строгий контроль эффективности, как препараты, и не предназначены для лечения заболеваний. Их задача — восполнить дефициты или поддержать организм в условиях повышенной нагрузки», — пишет нутрициолог.
Принцип действия большинства добавок достаточно простой. Если в организме есть дефицит конкретного вещества — например, витамина D или железа — его восполнение действительно может улучшить самочувствие, уровень энергии и даже показатели анализов. Но если дефицита нет, эффект часто либо минимален, либо отсутствует вовсе.
Отсюда главный вывод: БАДы работают не сами по себе, а в контексте конкретного состояния организма. Что еще важно, чтобы добавки были полезны:
- нужна оптимальная дозировка (пьете меньше — нет эффекта, пьете больше — появляются побочки);
- каждый БАД следует пить в конкретное время и с учетом приема пищи;
- многие добавки конфликтуют между собой, поэтому принимать можно что-то одно.
Чтобы не тратить деньги впустую, в первую очередь убедитесь, что вам действительно нужны добавки. Прием препаратов «на всякий случай» не оправдан ни с медицинской, ни с финансовой точки зрения.
Какие БАДы чаще всего не работают
Список так называемых «фуфломицинов» регулярно обновляется, но есть категории добавок, которые стабильно вызывают вопросы у специалистов. К ним относятся:
- «Очищающие» комплексы. «Организм уже имеет эффективные системы детоксикации — печень, почки, кожа. Научных доказательств, что специальные добавки способны „очистить“ организм лучше, чем он делает это сам, нет», — уверяет Татьяна. Вместо таких «очистителей» лучше купить гепатопротекторы.
- Коллаген для кожи. Популярный продукт с красивыми обещаниями. Однако коллаген — это белок, который в процессе пищеварения расщепляется до аминокислот. Нет гарантии, что он «дойдет» именно до кожи. Эффект, если и есть, крайне умеренный. Вместо такого коллагена достаточно есть больше белковой пищи.
- Жиросжигатели. Большинство таких добавок либо не работают, либо дают минимальный эффект за счет кофеина. Реального влияния на жировую ткань без дефицита калорий они не оказывают. А вот навредить могут. Кофеин способен привести к тахикардии и негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Самый эффективный жиросжигатель — низкокалорийный рацион.
- Иммуномодуляторы «на каждый день». В эту группу попадают БАДы, содержащие множество компонентов, якобы стимулирующих работу иммунитета. Иммунная система — сложный механизм, и «подстегнуть» ее одной добавкой невозможно. Более того, бесконтрольное вмешательство вообще нежелательно.
- Антиоксиданты в высоких дозах. «Витамины C, E и другие антиоксиданты полезны в нормальных количествах, но в виде концентрированных добавок их эффективность для профилактики заболеваний не доказана», — подсказывает эксперт.
Распознать бесполезный БАД довольно просто. Обратите внимание на формулировки: если производитель обещает «универсальное действие», «быстрый результат» и «решение всех проблем» — перед вами, скорее всего, маркетинг. Настораживать должно и отсутствие конкретных дозировок или ссылок на исследования.
Какие БАДы действительно могут работать
Существуют добавки, эффективность которых подтверждена исследованиями — но при одном важном условии: они принимаются по показаниям. Основные:
- Витамин D. Один из самых дефицитных, особенно в регионах с недостатком солнца. При подтвержденном дефиците его прием улучшает состояние костной ткани, иммунной системы и общее самочувствие.
- Железо. Назначается при железодефицитной анемии. При правильной дозировке помогает восстановить уровень гемоглобина и устранить симптомы — слабость, головокружение, утомляемость.
- Омега-3 жирные кислоты. Могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы и при потреблении малого количества жирной рыбы. Однако эффект зависит от дозировки и качества продукта.
- Магний. Дефицит магния встречается при хроническом стрессе, нарушении сна, высоких физических нагрузках. В таких случаях добавка может уменьшить мышечные спазмы, снизить нервную возбудимость и немного улучшить качество сна. Но у добавки много разновидностей, которые отличаются степенью усвоения.
- Витамины группы B. Преподносятся как универсальное средство от усталости и «для нервов». На практике они работают только у людей с дефицитом (вегетарианцы, люди с ограниченным рационом, заболеваниями ЖКТ или повышенными нагрузками).
- Йод. Необходим для нормальной работы щитовидной железы, и в регионах с его нехваткой (включая Россию) его дополнительный прием действительно может быть оправдан. Но при некоторых заболеваниях железы он ухудшает состояние.
Что в итоге? Даже «рабочие» БАДы не универсальны. Их эффективность напрямую зависит от исходного состояния организма, формы вещества и дозировки.
Как правильно выбрать БАДы и не потратить деньги зря
Первое и главное правило — начинать не с покупки, а с диагностики. Если у вас есть жалобы — усталость, выпадение волос, проблемы с кожей — стоит обратиться к врачу и сдать базовые анализы. Только так можно понять, есть ли дефициты.
Второй важный момент — объективно оцените свой рацион. «Если питание разнообразное, включает белки, овощи, фрукты, жиры и сложные углеводы, вероятность выраженных дефицитов снижается. В этом случае БАДы могут быть просто не нужны. Здесь лучше потратить деньги на полезные продукты — качественное мясо, рыба, цельнозерновые крупы», — считает Татьяна.
Ну и последнее, но не менее важное правило — не поддавайтесь уловкам маркетологов. Красивые упаковки и обещания «минус 5 лет за месяц» не имеют отношения к реальности. Если после сдачи анализов у вас обнаружился дефицит какого-либо элемента, приобретайте только его. Ориентируйтесь на состав, рекомендованную дозировку и тип добавки.