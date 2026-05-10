Почему перхоть появляется даже при хорошем мытье головы

Перхоть — признак усиленного шелушения кожи головы, за которым могут стоять разные причины. Появление перхоти может быть связано с неправильной гигиеной, питанием и нарушением микрофлоры кожи головы, – рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

«Одной из ключевых причин появления перхоти считается дрожжеподобный грибок рода Malassezia. Он является частью нормальной микрофлоры кожи, однако при определенных условиях начинает активно размножаться. Этот грибок особенно «любит» жирную среду, поэтому чаще проявляется у людей с повышенной выработкой кожного сала. В результате возникает воспаление и ускоренное отшелушивание клеток», — отметила Галлямова.

Как подчеркивает врач, и чрезмерная, и недостаточная гигиена могут провоцировать появление перхоти.

«Слишком частое мытье головы агрессивными средствами пересушивает кожу, нарушая ее защитный барьер. В ответ кожа может начать активно шелушиться. В то же время редкое мытье приводит к накоплению себума и ороговевших клеток, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Состояние кожи головы также зависит от внутренних факторов. Неправильное питание, особенно избыток сахара и трансжиров, может менять состав кожного сала», — заметила доктор.

Кроме того, гормональные колебания напрямую влияют на работу сальных желез, что также может способствовать развитию перхоти.