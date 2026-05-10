Врач высказался о «полезных вейпах», которые начали выпускать в России

В России выпустили «полезные вейпы». Эти устройства якобы не вредны, к тому же обладают тонизирующим и успокаивающим эффектом.

А еще новинка будто бы должна помочь бросить курить. В социальных сетях уже появились ролики-обзоры на это устройство. Такой «полезный вейп» можно использовать для «парения» как ртом, так и носом. В состав жидкости, которой заправлены девайсы, по заявлению производителя входят эфирные масла и минералы. Создатели «полезного вейпа» утверждают, что он поможет избавиться от вредной привычки курить, очистит легкие, защитит их от вирусов и бактерий и даже снизит риск бронхита и астмы.

Елизавета Столбова, врач-терапевт и эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей», отмечает, что вне зависимости от состава любые устройства, имитирующие курение, несут в себе серьезные риски для здоровья, и это важно понимать.

Даже если в составе заявлены только натуральные компоненты (эфирные масла, отвары трав и прочее), процесс ингаляции аэрозоля может раздражать дыхательные пути, вызывать аллергические реакции и способствовать развитию хронических заболеваний легких. Такие устройства формируют психологическую зависимость и поддерживают привычку к имитации курения, что снижает мотивацию к полному отказу от подобных ритуалов. С точки зрения медицины безопасной альтернативы курению не существует, и лучший выбор для здоровья — полный отказ от любых ингаляционных устройств, если на это нет показаний, — рассказала врач.

Когда человек заменяет одну вредную привычку другой, например, переходит с обычных сигарет на вейпы с травами, он пытается обмануть самого себя и может продолжать «добирать» вредное в другом.

Это связано с тем, что корень проблемы часто кроется не только в физиологической, но и в психологической зависимости — потребности в ритуале, снятии стресса или поиске «быстрого» удовольствия. Даже отказавшись от курения, человек может неосознанно начать больше употреблять сладкое, фастфуд, алкоголь или чаще прибегать к другим способам снять напряжение. Для реального улучшения здоровья важно работать не только с заменой одной привычки на другую, но и с причинами, которые вызывают желание «заедать» или «закуривать» стресс, — заключила эксперт.

ОПАСНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Маркетологи постоянно пытаются создать «безвредные» альтернативы некоторых опасных продуктов. «Вечерняя Москва» вспомнила некоторые из них.

В прошлом году был популярен кофейный снюс. Он представляет собой небольшие пакетики с ароматизированным кофейным порошком, который позиционируется как альтернатива табачным аналогам и кофе. Его продавали даже детям. Однако кофеин является психоактивным веществом, которое в больших дозах вызывает нервное перевозбуждение и тахикардию. Особенно вреден он для подрастающего организма. А способ получения кофеина через пакетики вредит слизистой полости рта.

В продаже можно найти сигареты без никотина, которые используются в кино, чтобы минимизировать вред для актеров. Они вызывают интерес у подростков. На самом деле никотин — не единственное, чем опасно курение сигарет. С дымом в организм человека попадают токсичные смолы, угарный газ, метан, метанол, бутан, синильная кислота и аммиак. Такой «коктейль» точно не принесет ничего хорошего.