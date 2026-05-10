Врач назвал привычку, незаметно убивающую здоровье сердца

Терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов предупредил о незаметно убивающей здоровье сердечно-сосудистой системы привычке. Ее доктор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметил, что здоровью сердечно-сосудистой системы вредит сидячий образ жизни. По его словам, длительное сидение может негативно сказываться на состоянии сердца даже у людей, которые в целом считают себя здоровыми.

«Когда человек долго находится в сидячем положении, циркуляция крови ухудшается, особенно в нижних конечностях. Это создает условия для застоя крови, повышает риск тромбообразования и увеличивает нагрузку на сердце», — объяснил Вечтомов.

Также, по словам врача, если человек долго сидит, снижается активность ферментов, отвечающих за расщепление жиров. В результате может повышаться уровень «плохого» холестерина, что провоцирует развитие атеросклероза и его осложнений.

Кроме того, малоподвижный образ жизни ухудшает чувствительность тканей к инсулину, что со временем может привести к развитию сахарного диабета второго типа, добавил Вечтомов. Врач подчеркнул, что все это увеличивает и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт.

