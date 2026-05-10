Усталость и холодные пальцы: нужна ли обязательная профилактика йододефицита

В Госдуме предложили закрепить на законодательном уровне меры профилактики йододефицитных состояний, так как эта проблема остается достаточно острой в РФ. С таким предложением выступил депутат Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Вечерняя Москва» спросила у специалиста, чем характеризуется йододефицит и насколько необходимо вводить меру профилактики на законодательном уровне.

Почему необходима такая мера

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, йододефицит — это состояние, при котором в организм поступает недостаточное количество йода для поддержания нормальной работы щитовидной железы.

Соединения йода входят в состав гормонов щитовидной железы, которые отвечают за метаболизм, рост, развитие тканей, работу сердца и сосудов. При его недостатке страдает весь организм, поэтому меры профилактики необходимы, чтобы вовремя распознать проблему и избежать проблем со здоровьем, — сказала врач.

Она рассказала, что от дефицита йода страдают многие регионы РФ, но в особенности:

горные и предгорные регионы;

Поволжье;

центральный регион;

Урал.

Напротив, достаточно йода в прибрежных регионах. Среди них врач назвала:

Краснодарский край;

Калининградская область;

Дальний Восток.

В этих регионах рацион питания людей позволяет получать необходимое количество йода. Как правило, они едят много рыбы, морепродуктов и водорослей. Йод получают здесь даже просто вдыхая морской воздух: проходя даже просто по берегу моря, можно восполнить дефицит, — заверила Чернышова.

Какими могут быть меры профилактики йододефицита

По мнению врача, меры профилактики дефицита йода могут выглядеть так:

изменение рациона питания — в нем должно содержаться больше морепродуктов (ламинария, морская капуста, рыба, креветки, кальмары, икра);

использование йодированной соли — ее нужно добавлять в еду людям, которые проживают в регионах, где отмечается дефицит;

лекарственная терапия — в случае, когда коррекция питания и применение соли не помогли человеку справиться с нехваткой йода, врачи назначают препараты, которые поднимают уровень йода.

Совокупность этих методов позволяет справиться с дефицитом гораздо быстрее. Если человек чувствует постоянную усталость, раздражительность, а также у него холодеют конечности — признаки нехватки йода, ему необходимо обратиться к врачу, чтобы он выбрал правильный способ нормализации состояния, — сообщила Чернышова.

Достаточное количество рыбы в рационе позволяет не только контролировать уровень йода в организме, но также способствует улучшению памяти, скорости мышления и устойчивости к стрессу.