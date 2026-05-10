Врач объяснил, в каких случаях нужно обязательно принимать статины

Вопрос о том, нужно ли принимать статины при повышенном холестерине, возникает у многих.

© РИА Новости

«Главное, что важно понять, решение о назначении этих препаратов никогда не принимается только на основе одной цифры. Врачи оценивают не просто уровень холестерина, а общий сердечно сосудистый риск пациента. Ключевой показатель - это так называемый плохой холестерин, или липопротеины низкой плотности, сокращенно ЛПНП. Именно эта фракция откладывается на стенках сосудов и приводит к атеросклерозу», - рассказал «Свободной Прессе» врач-терапевт Дмитрий Демидик.

Статины обязательны в нескольких ситуациях, отметил врач.

«В первую очередь тем, кто уже перенес инфаркт, инсульт, операцию на сосудах сердца или страдает перемежающейся хромотой. Здесь цель снизить ЛПНП ниже 1,4 миллимоля на литр, и без препаратов это почти невозможно. Также статины обязательно назначаются большинству пациентов с сахарным диабетом второго типа старше 40 лет, даже если холестерин не сильно повышен. Следующая группа - это люди с очень высоким риском по специальным шкалам, например риск инфаркта или инсульта в ближайшие десять лет превышает 10 процентов. И наконец, статины жизненно необходимы при выраженной наследственной гиперхолестеринемии, когда уровень ЛПНП выше 4,9 миллимоля на литр», - сообщил врач.

В остальных случаях, когда риск низкий или умеренный, а уровень ЛПНП не превышает 3–4,9 миллимоля, можно попробовать обойтись диетой и физической активностью.

«Диета подразумевает сокращение насыщенных жиров, трансжиров, красного мяса, добавление большого количества овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы и орехов. Если через три-шесть месяцев строгого соблюдения диеты уровень холестерина не приходит в норму, врач пересматривает риски и может назначить статины даже пациенту с невысокими исходными цифрами», - резюмировал врач.

Ранее новости сообщали, что один из устойчивых мифов о холестерине звучит так: если показатель повышен, значит пора пить статины.