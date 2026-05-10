Тренер объяснил, помогает ли спорт бороться с депрессией

Физическая активность помогает улучшить настроение и снизить агрессию. Однако при клинической депрессии спорт играет лишь второстепенную роль, рассказал в беседе с NEWS.ru тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.

Эксперт пояснил, что регулярные тренировки действительно повышают уровень эндорфинов и серотонина, дают канал для сброса агрессии, помогают лучше засыпать и снижают риск срывов на близких.

«Однако клиническую депрессию, тяжёлые состояния, травмы детства, хроническую ненависть к себе и людям спорт и брокколи в одиночку не вылечат, — предупредил Брабечан. — В этих случаях активность — это поддержка. Иногда нужны психиатр и медикаментозная поддержка, и это нормально».

При тяжёлых психологических состояниях тренер рекомендует в первую очередь обращаться к специалистам.