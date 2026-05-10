Доктор подсказал, что делать при резком скачке давления

Если артериальное давление резко подскочило и самочувствие ухудшилось, дорога каждая минута.

«Алгоритм действий прост. Если высокое давление сопровождается сильной головной болью, болью в груди, одышкой, нарушением зрения или слабостью в руке или ноге, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. До ее приезда нужно успокоиться и помочь больному сесть в удобном полусидячем положении. Воротник и пояс нужно расстегнуть, обеспечив приток свежего воздуха», - сообщил «Свободной Прессе» врач-терапевт Дмитрий Демидик.

Если врач ранее назначал специальные препараты для экстренной помощи, например таблетки для рассасывания под языком, их можно принять однократно, отметил он.

«Категорически нельзя заниматься самолечением, пить привычные таблетки «для давления» в надежде на быстрый эффект или парить ноги в горячей воде. Такие действия могут спровоцировать осложнения. Главное в такой момент сохранять спокойствие и довериться профессионалам», - резюмировал врач.

Напомним, ранее сообщалось, что при повышенном артериальном давлении следует принимать препараты регулярно, а не только при скачках.