Травматолог назвал способы предотвратить опасные падения у пожилых

Падения - одна из самых серьезных угроз для здоровья пожилых людей. С возрастом рефлексы замедляются, хронические болезни дают о себе знать, нарастает мышечная слабость, а неправильно организованное пространство дома может превратить квартиру в зону повышенной опасности. Именно падения с последующим переломом шейки бедра - одна из частых причин инвалидности и смертности среди людей старше 70 лет. Но большинство падений можно предотвратить, если действовать комплексно: укреплять организм изнутри, поддерживать физическую форму и создать безопасные условия в быту. Об этом "РГ" рассказал врач-травматолог, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Таулан Гедиев.

Невидимая защита: кальций и витамин D

Хрупкость костей (остеопороз) часто является ключевым фактором, превращающим неловкое движение в тяжелую травму. Доктор Гедиев напоминает, что прием витамина D и кальция способен уменьшить риск переломов примерно на 15-20%. Особенно это важно для людей, которые из-за малой подвижности основное время проводят в помещении и редко бывают на солнце.

Главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), профессор Ольга Ткачева также обращает внимание на связанную проблему - саркопению (возрастную потерю мышечной силы), которая напрямую повышает риск падений и переломов. В РГНКЦ провели исследования по проблеме падений у пожилых и подготовили методические рекомендации по их предотвращению. Гериатры настаивают: падения нельзя считать "нормой" для пожилого человека и важно своевременно сообщать о них врачу для выработки стратегии профилактики. Прием витамина D - одна из важнейших рекомендаций, но прием должен проходить под контролем специалиста, и дозировку должен назначить врач.

Организация безопасного пространства

Эксперты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова в рамках программы по профилактике падений рекомендуют обратить внимание на изменения в интерьере.

Чтобы пространство квартиры не провоцировало травмы, нужно придерживаться нескольких правил:

Освещение: обеспечить яркий свет в коридорах, на кухне и в прихожей.

Пространство: убрать маленькие коврики и дорожки, о которые легко споткнуться, освободить проходы от проводов, лишней мебели и предметов.

Поручни: установить надежные поручни в ванной комнате и туалете, по возможности заменить высокую ванну на душевую кабину, чтобы снизить риск споткнуться о край.

Напольное покрытие: в душевой и на полу ванной комнаты положить резиновые коврики, которые предотвратят скольжение.

Правильная обувь: отказаться от "шлепок", носить дома устойчивую закрытую обувь с фиксируемой пяткой на нескользящей подошве.

Пожилым нужна особая физическая активность

Один из самых эффективных способов профилактики падений - регулярные физические упражнения, которые тренируют вестибулярный аппарат, улучшают координацию и укрепляют мышцы. Доктор Гедиев выделяет несколько направлений, которые снижают риск падений примерно на четверть:

Тайцзи: китайская гимнастика с медленными плавными движениями отлично тренирует равновесие. Исследования показывают, что занятия тайцзи уменьшают риск падений на четверть, а в некоторых случаях - более чем наполовину.

Силовые упражнения: укрепляют мышцы, поддерживают тонус, предотвращают потерю мышечной массы.

Тренировка равновесия и растяжки: улучшают координацию движений, упражнения на баланс повышают устойчивость.

Травматолог рекомендует заниматься не менее трех раз в неделю и подчеркивает: только сочетание диеты, гимнастики и безопасного быта обеспечит надежную защиту.

"Лучше всего работает сочетание нескольких мер: физкультура, безопасность в быту, хорошее зрение и крепкие кости", - резюмирует доктор Гедиев.

Это позволит человеку сохранять активность и независимость долгие годы.