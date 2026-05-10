Кардиолог назвал возраст, в котором нужно проверять сердце

Ежегодно в России до 250 тысяч человек умирают от синдрома внезапной смерти, причём более 75% случаев происходят вне стен больниц. Чтобы предотвратить трагедию, проверять сердце нужно уже с 18 лет, рассказал врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Юрий Лопатин.

По словам специалиста, единственный правильный способ своевременно узнать о своих рисках — пройти диспансеризацию и рассчитать индивидуальный сердечно-сосудистый риск. Для людей в возрасте 40 лет и старше это необходимо делать ежегодно. Для граждан от 18 до 39 лет — один раз в три года.

Юрий Лопатин отметил, что большинство людей обращаются к врачам только при появлении симптомов, тогда как гораздо эффективнее выявлять и корректировать риски заранее.