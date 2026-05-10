Названы обязательные анализы перед визитом к стоматологу

Перед визитом к стоматологу сдать общий анализ крови, оценить ее свертываемость и проверить уровень глюкозы в крови. При лишнем весе, гипертонии и проблемах с сердцем перед хирургическими операциями также необходимо ЭКГ с расшифровкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян, основатель клиники Estetus.

По словам врача, даже простое стоматологическое вмешательство может оказаться для организма стрессом. Еще большую ответственность налагают удаление зубов или установка имплантов.

В рамках общего анализа крови эксперт советует проверить уровень лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов. Эти показатели показывают, есть ли в организме скрытое воспаление. Также важно оценить уровень гемоглобина и эритроцитов — при скрытой анемии заживление идет гораздо медленнее, а риск послеоперационных проблем выше.

«Второй критический блок — свертывающая система крови. Без его проверки нельзя проводить никакие хирургические манипуляции. Если свертываемость снижена, после удаления зуба может начаться кровотечение, которое сложно остановить. Перед серьезными стоматологическими вмешательствами не менее важно определить уровень сахара в крови – при повышенных значениях сахара любые ранки заживают в два-три раза дольше, а риск воспаления вырастает многократно», – предупредил специалист.

Пациентам старше сорока лет, людям с лишним весом, гипертонией или жалобами на перебои в работе сердца Барсегян напомнил о необходимости ЭКГ с расшифровкой, особенно если предстоит хирургическая операция.