Кардиолог предостерегла от утренних ошибок гипертоников после 50 лет

Утренний алгоритм действий имеет большое значение для людей с повышенным давлением после 50 лет.

«Особого внимания заслуживает утренний алгоритм действий, так как именно в этот период наблюдается физиологический пик сердечно-сосудистых катастроф. Категорически не рекомендуется резко вставать с постели сразу после пробуждения, поскольку это провоцирует ортостатическую реакцию (резкое снижение давления) и выработку стрессовых гормонов. Вместо этого следует уделить несколько минут легкой разминке в положении лежа, - рассказала «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Коробейникова.

Лучше отказаться от утреннего кофе, в особенности на голодный желудок.

«Привычный утренний кофе натощак целесообразно заменить стаканом теплой воды, перенеся употребление кофеина на время после завтрака, чтобы избежать резкого спазма сосудов. Также рекомендуется отказаться от интенсивных физических тренировок в ранние часы, отдавая предпочтение спокойной активности в вечернее время», - посоветовала кардиолог.

Напомним, при повышенном артериальном давлении следует принимать препараты регулярно, а не только при скачках.