Названо мощное упражнение для создания мужественной фигуры

Фитнес‑тренер Джо Холдер назвал мощное упражнение для создания мужественной фигуры. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт посоветовал выполнять тягу штанги в наклоне. Он подчеркнул, что укрепление мышц спины и плеч одновременно не только придаст корпусу V‑образный силуэт, но и улучшит осанку. Тяга штанги в наклоне задействует сразу несколько групп мускулатуры: кроме широчайших мышц спины и трапеций, в работе участвуют ромбовидные мышцы, задние дельты и бицепсы.

Холдер рекомендовал выполнять по два‑три подхода по шесть-десять повторов с весом. При этом необходимо спину держать ровной, наклонять корпус на 30-45 градусов, а локти при движении вверх выводить под углом около 45 градусов позади туловища.

