Врач назвала жирную еду, которую опасно исключать - холестерин ползет вверх

Кардиолог Ольга Бокерия привела данные исследования, согласно которому употребление яиц помогает снизить уровень триглицеридов, воздействуя на риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист отметила, что некоторые люди ошибочно исключают жиры из рациона, пытаясь привести в норму холестерин.

Между тем научные данные показали, что у людей, съедавших одно яйцо в день, был ниже риск смерти от инсульта. Холин в яйцах помогает регулировать холестерин.

"Кроме того, продукт не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а даже уменьшают его. Люди, как опять же показала работа ученых, которые съедали одно яйцо в день, были на 20% меньше склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто яйца не ел", - объяснила врач в своем блоге.

Ольга Бокерия также отметила, что доступный жирный продукт помогает поддержать работу печени, особенно при приеме статинов и других препаратов.

"Старайтесь хотя бы раз в неделю съедать одно или два яйца", - посоветовала врач.

По словам врача, есть пациенты, которые отказались от жирного, убрав в том числе яйца и масла, однако "их анализы все равно пугают цифрами". Потому что нехватку жиров они компенсируют углеводами.

Дело в том, что существует специальный фермент, который участвует в синтезе холестерина, и он активируется инсулином. Если вы едите обезжиренный йогурт с сахаром, то будьте готовы к тому, что "холестерин начнет ползти вверх", предупредила Ольга Бокерия.

Врач посоветовала вместо отказа от полезных жиров и тех же яиц максимально сократить простые углеводы: