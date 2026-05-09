Как перестать «доедать» в праздники, когда уже сыт

В праздники мы сталкиваемся с настоящим испытанием. Стол ломится от еды, а после застолья остаются горы нетронутых блюд. И тут включается знакомая многим внутренняя установка «не выбрасывать же добро». Кажется, что выкинуть еду значит проявить неуважение к труду того, кто готовил, или к деньгам, на которые продукты куплены.

© Unsplash

В результате мы продолжаем есть, когда организм уже давно послал сигнал сытости. После этого возникает тяжесть в животе, сожаление о съеденном и чувство вины. Как остановить себя вовремя и перестать есть, даже если осталось еще много нетронутых блюд, рассказал врач-терапевт, главный врач клиники, спортсмен Дмитрий Демидик.

«Первое, что стоит осознать, ваше тело не мусорное ведро. Доедать за столом все подряд, чтобы еда "не пропала", на самом деле не сберегает продукты, а наносит вред вашему здоровью. Избыточный вес, нарушения пищеварения, скачки сахара и инсулина, утренняя тяжесть — результат таких застолий», — предупреждает врач.

Как научиться останавливаться, не мучаясь чувством вины

Попробуйте перед началом праздника договориться с самим собой: «Я ем ровно столько, сколько нужно для моего комфорта, и не обязан доедать всю еду». Заранее определите, что вы можете взять с собой домой.

«Многие блюда прекрасно хранятся в контейнерах. Если вы в гостях, не стесняйтесь вежливо попросить упаковать небольшую порцию с собой. Хозяева зачастую даже рады, что их угощение не пропадет. А дома вы доедите это на следующий день уже без чувства переедания», — советует наш эксперт.

Еще один прием — маленькие тарелки. Исследования показывают, что чем больше посуда, тем больше мы накладываем и съедаем. Возьмите десертную тарелку вместо обеденной, положите сначала совсем немного, только чтобы попробовать. И обязательно делайте паузы между подходами к столу. Дмитрий:

«После первой порции выждите хотя бы десять минут, поговорите, выпейте воды. Сигнал сытости доходит до мозга с задержкой. Если есть быстро, можно незаметно для себя съесть в два раза больше, чем нужно».

Спросите себя, я сейчас реально хочу есть или меня подталкивает привычка? Часто мы едим не из потребности в калориях, а из социального давления. «Почему ты так мало ешь? Давай положу добавки!» На это можно мягко ответить: «Все было невероятно вкусно, я очень сыт, спасибо, но больше не могу».

«Если основная проблема в том, что жалко выбросить именно то, что уже приготовлено, подходите к планированию иначе. За неделю до праздника примерно прикиньте количество гостей и приготовьте еды на 20 процентов меньше, чем кажется нужным. Лучше потом подать дополнительный салат из свежих овощей. Также перед застольем можно перекусить чем-то легким, например, фруктами или горстью орешков. Голодный человек обязательно возьмет добавку, а тот, кто немного насытился заранее, съест ровно столько, сколько нужно», — добавляет врач.

И напоследок отпустите чувство вины. Еда, которую вы не съели, но выбросили, не становится «пропавшей зря». Дмитрий: