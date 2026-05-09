Названа простая специя, которая замедляет старение

Чёрный перец, который найдётся на кухне практически у любой хозяйки, оказался мощным средством для сохранения молодости и профилактики серьёзных заболеваний. О неочевидных свойствах этой специи рассказал диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский в беседе с «Абзацем».

Секрет кроется в пиперине — алкалоиде, который придаёт перцу жгучесть. Как пояснил врач, это вещество является мощным антиоксидантом: оно защищает клетки от окислительного стресса и преждевременного старения. Кроме того, пиперин препятствует перекисному окислению жиров, которое провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и инфаркты.

По словам диетолога, чёрный перец помогает снижать воспалительные процессы в организме, участвует в профилактике атеросклероза и благотворно влияет на здоровье сосудов. Однако есть важный нюанс: максимальную пользу приносит только свежемолотый перец из горошин. Готовый молотый продукт в пакетиках теряет значительную часть полезных свойств, поэтому врач рекомендует молоть специю самостоятельно непосредственно перед добавлением в блюда.