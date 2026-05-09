Нарколог предупредил россиян об опасном самообмане

Нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил, к каким последствиям приводит ежедневное употребление даже небольшого количества вина. Их доктор раскрыл россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявил, что любые спиртные напитки вредны для здоровья и никаких безопасных для здоровья доз не существует. Веру в то, что вино менее опасно, чем пиво или водка, Тюрин назвал опасным самообманом. Он подчеркнул: спирт остается спиртом в любом виде алкоголя.

По словам нарколога, некоторые люди считают, что вино полезно, так как в нем содержится природный антиоксидант ресвератрол. Однако количество этого вещества в вине ничтожно мало, заверил доктор. В то же время в этом напитке достаточно этанола, чтобы запустить комплексные проблемы со здоровьем и гибель нейронов в мозге, предупредил врач.

«Ни одно серьезное исследование не подтвердило, что даже один бокал вина в день полезнее для здоровья, чем полный отказ от алкоголя. Зато научно доказано, что привычка расслабляться с помощью бокала вина незаметно ухудшает память и способность к концентрации внимания, наносит удар по печени, поджелудочной, сердцу и нервной системе. В результате человек становится раздражительным и рассеянным, у него растет давление, портится сон и повышается риск развития рака», — подчеркнул Тюрин.

Врач добавил, что вино даже в небольшом количестве провоцирует мгновенный выброс гормона удовольствия дофамина. При ежедневном потреблении быстро формируется рефлекс снимать таким образом стресс. Однако, по словам специалиста, одного бокала вина быстро перестает хватать, из-за чего человек начинает увеличивать дозировку. Так безобидный на первый взгляд ритуал перерастает в зависимость.

