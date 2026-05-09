Что нужно есть, чтобы избавиться от «кортизолового лица»

Редакторы британского журнала Vogue назвали продукты для рациона, которые избавят от «кортизолового лица». Об этом сообщается на официальном сайте издания.

По словам экспертов, от «кортизолового лица» можно избавиться не только с помощью добавок и диет, а корректировки рациона питания. Продукты, богатые омега-3, магнием, антиоксидантами и пробиотиками, помогают организму легче справляться со стрессом и поддерживать нервную систему, тем самым избавляя от отеков. Среди продуктов, которые обязательно стоит включить в рацион: кимчи, йогурт, зелёный чай, бананы, авокадо, лосось, ягоды, орехи, яйца, тёмный шоколад и листовая зелень.

Специалисты издания отметили важность продуктов, полезных для «второго мозга» организма — кишечника. Они также посоветовали сократить избыток кофеина, сахара и алкоголя, чтобы снизить уровень гормона.

