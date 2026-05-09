Врач назвал продукты, которые повышают стрессоустойчивость

Улучшить способность справляться со стрессом можно не только с помощью психологических практик, но и через тарелку. Врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова рассказала, какие изменения в рационе помогут нервной системе стать устойчивее.

По словам специалиста, ключевых факторов пять: регулярное питание, разнообразие рациона, достаточное количество белка, нормальный уровень магния и витаминов группы B. Когда человек ест по режиму, выравнивается уровень глюкозы в крови, а значит — уходят резкие перепады настроения и тревожности. Чем разнообразнее еда, тем здоровее микрофлора кишечника, которая напрямую связана с адаптацией к стрессу.

Особое внимание врач уделила белку: именно из него организм синтезирует нейромедиаторы серотонин и дофамин. Магний и витамины группы В участвуют в регуляции нервной системы. Не менее важен баланс жиров: недостаток омега-3 кислот (из рыбы, орехов, семян) ухудшает когнитивные функции и повышает тревожность.