В качестве первой помощи при отравлении можно принять восемь-десять таблеток активированного угля, однако имодиум без указания врача применять нельзя, поскольку препарат «задерживает» токсины в кишечнике. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Гузь, врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам эксперта, неправильное хранение продуктов, употребление мяса без достаточной термической обработки и плохая гигиена рук выступают основными причинами летних отравлений.

«При симптомах отравления – тошноте, диарее, боли в животе необходимо первым делом промыть желудок. После этого можно принять восемь-десять таблеток активированного угля или два пакетика смекты», – объясняет медик.

Гузь напомнила, что диарея и рвота при отравлении могут привести к нарушению регидратации – патологическому состоянию, когда потери воды превышают ее поступление. При этом вместе с водой теряются важные для биохимических процессов соли, такие как натрий, калий, хлор. Чтобы предотвратить потерю электролитов, важно принять регидрон и обеспечить обильное питье.

«При выраженных болях в животе будет полезен дротаверин (но-шпа), однако без осмотра врача необходимо отказаться от имодиума (лоперамида), поскольку он задерживает токсины в кишечнике», – предупредила медик в беседе с «Газетой.Ru».

Имодиум замедляет сокращение стенок кишечника и повышает тонус анального сфинктера, облегчая позывы к дефекации при запоре. Вместе с этим сокращение перистальтики увеличивает время прохождения содержимого по кишечнику. Это может привести к более длительному контакту токсинов с слизистой, что потенциально усиливает их всасывание в кровоток.