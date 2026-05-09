Почему после нервного срыва может появиться косоглазие

По статистике, с внезапным косоглазием хотя бы раз сталкивается до 5 процентов взрослых, и главный вопрос, который они задают: «неужели от нервов?», рассказал профессор, доктор медицинских наук, основатель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. Феномен возникновения расстройства после нервного срыва он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Представьте: обычный рабочий день, тяжелый разговор, скандал или авария, а наутро вы смотрите в зеркало и видите, что один глаз смотрит не туда. Знакомо? Могу сказать как хирург с 25-летним стажем: стресс сам по себе не вызывает косоглазие, но он — тот самый спусковой крючок, который запускает давно затаившуюся проблему», — поделился специалист.

По словам эксперта, глаза начинают косить после срыва, потому что за этим почти всегда стоит скрытая «бомба»: последствия старой травмы головы, сосудистая слабость, микроинсульт или неврологическое нарушение, о котором человек даже не подозревал.

«Объясню просто. Ваш глазодвигательный аппарат — как туго натянутая струна. При хроническом стрессе сосуды спазмируются. Возникает кислородное голодание (ишемия), и удар приходится на тончайший черепной нерв, который управляет мышцей глаза. Нерв не выдерживает — возникает парез, и глаз "уплывает" в сторону. Особенно коварен непостоянный страбизм. Сильно понервничали — глаз скосил. Выпили успокоительное, отдохнули — вернулся на место. Человек выдыхает: «Ну вот, само прошло», и не идет к врачу, а зря. Это не выздоровление, а сигнал, что компенсаторные возможности организма на пределе. Рано или поздно дефект станет постоянным», — пояснил офтальмолог.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что внезапное косоглазие у взрослого — это не косметическая проблема, а маркер внутренней катастрофы, который требует МРТ, чтобы исключить опухоль или инсульт. Тем, кто столкнулся с подобной проблемой, он настоятельно рекомендовал не затягивать с походом к врачу-страбизмологу, чтобы исправить ситуацию, пока это возможно.

«Сегодня существуют технологии тангенциального расчета — когда врач с точностью до долей миллиметра прогнозирует, как встанут глаза после операции. Радиоволновая хирургия позволяет сделать это без швов и длительной госпитализации. А после того, как глаз встал ровно, мозг нужно переучить видеть объемно. И здесь отлично работают осциллирующие очки для домашней тренировки», — сообщил окулист.

