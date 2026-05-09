Названы продукты, убивающие суставы после 50
Некоторые продукты могут приводить к ухудшению состояния суставов. Это, например, сахар и рафинированные углеводы (выпечка из белой муки, сладкие напитки). Они стимулируют выработку цитокинов – белков, вызывающих воспаление.
«Трансжиры, содержащиеся в фастфуде, маргарине, кондитерских изделиях, повышают уровень «плохого» холестерина и способствуют воспалительным процессам. Красное мясо и переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски, копчености) могут увеличивать риск развития артрита из-за высокого содержания насыщенных жиров и консервантов. Избыточное потребление соли может способствовать задержке жидкости в организме и усиливать отеки и дискомфорт в суставах», — рассказала «Свободной Прессе» геронтолог Анна Шелобанова.
Алкоголь приводит к обезвоживанию организма и негативно влияет на усвоение питательных веществ, необходимых для здоровья суставов.
Несколько ежедневных привычек для здоровья суставов
- Умеренная физическая активность. Ежедневные прогулки, плавание, йога или легкая гимнастика улучшают кровообращение, укрепляют мышцы вокруг суставов и поддерживают их подвижность. Важно выбирать занятия, которые не перегружают суставы.
- Сбалансированное питание. Включайте в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного белка (рыба, птица, бобовые) и полезных жиров (орехи, авокадо, оливковое масло).
- Поддержание здорового веса. Лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на суставы, особенно коленные и тазобедренные.
- Достаточное потребление воды. Она необходима для поддержания эластичности хрящевой ткани и выведения токсинов.
- Регулярный отдых и сон. Полноценный сон (7-8 часов) способствует восстановлению организма, в том числе и суставов.