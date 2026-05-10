Врач перечислила продукты для поддержания здоровья в весенний период

Терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова в разговоре с «Чемпионатом» перечислила продукты, которые помогут организму весной. Она посоветовала добавить в рацион орехи — миндаль, грецкие, кешью. Они содержат антиоксиданты, в частности витамины A и E, которые защищают клетки от повреждений и помогают коже и волосам выглядеть лучше. Кроме того, орехи дают ощущение сытости и могут стать полезным перекусом в течение дня.

«Весной стоит обратить внимание и на молодую капусту. В отличие от зимних овощей, она более нежная, сочная и богата клетчаткой, необходимой для здоровья кишечника. Хорошая работа пищеварительной системы напрямую связана с иммунитетом и общим самочувствием. Капуста также содержит витамин C и витамины группы B, которые помогают справляться с усталостью и апатией», — сказала эксперт.

Свежая зелень — ещё один незаменимый элемент весеннего питания. Шпинат, укроп, рукола, черемша легко добавляются в салаты, смузи или даже горячие блюда. Они насыщают организм витаминами C, K, фолиевой кислотой и другими полезными веществами. Всего небольшая порция зелени в день может значительно улучшить общее состояние и поддержать уровень энергии.

