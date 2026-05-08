Эксперт рассказал, как алкоголь может испортить праздник

Употребление алкоголя в праздник может не только обострить ваши взаимоотношения с близкими, но и спровоцировать проблемы со здоровьем. Об этом напомнила главный научный сотрудник Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко, ее слова приводятся в канале ведомства в Max.

«Алкоголь — это всегда проблема для здоровья. Последние научные исследования убедительно доказывают: употребление спиртного напрямую связано с риском развития многих неинфекционных заболеваний», — отметила эксперт.

Так, если вы выпиваете в праздники, у вас повышается риск возникновения:

сердечно-сосудистых заболеваний;

заболеваний эндокринной системы;

дисфункций печени.

Алкоголь дополнительно нагружает организм, провоцируя респираторные инфекции и обострение хронических заболеваний.

Кроме того, даже небольшие дозы спиртного ухудшают моторику и реакцию, повышая риск падений и травм.

Ну а если вы решили в состоянии опьянения искупаться в холодном водоеме, то учтите, что погружение в воду способно спровоцировать спазм сосудов, судороги или даже остановку дыхания.

Специалист советует исключить употребление спиртного, чтобы сохранить здоровье, избежать опасных ситуаций и провести время с близкими максимально интересно и безопасно.