Врач объяснил, дефицит какого микроэлемента разрушает организм

Йод — это не просто микроэлемент, а настоящий строительный материал для нашего организма, особенно для щитовидной железы. Она, в свою очередь, управляет множеством жизненно важных процессов, от обмена веществ до развития мозга. Поэтому, когда йода хронически не хватает, это может привести к целой цепочке неприятных последствий. Каких именно — рассказали наши эксперты.

Почему йод важен для здоровья

Йод — это единственный микроэлемент, который участвует практически во всех биохимических реакциях в организме.

«Йод крайне важен для работы эндокринной системы и необходим для производства гормонов щитовидной железы — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они контролируют обмен веществ, температуру тела, работу сердца и нервной системы. При дефиците йода нарушается обмен веществ, а крайнюю степень этого расстройства называют микседемой — это тяжелая форма гипотиреоза, характеризующаяся отеком тканей из-за критической нехватки гормонов щитовидной железы», — рассказывает врач, хирург, к. м. н. Дмитрий Даньков.

По его словам, йод особенно важен в периоды беременности и детства — он способствует нормальному развитию головного мозга и нервной системы у детей. Недостаток же может привести к развитию зоба (увеличение щитовидной железы) и задержке умственного развития у детей.

Длительный дефицит йода опасен и для взрослых людей. Он задает темп метаболизма.

«По сути, йод влияет на "скорость" работы организма. Есть ресурс — ты бодр. Нет ресурса — организм переходит в аварийный режим экономии», — добавляет врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.

К каким последствиям может привести нехватка йода

Первый и самый частый признак — это постоянная усталость, которая не исчезает даже после сна и отдыха.

«Она встречается у большинства людей с дефицитом йода и нередко сопровождается ощущением мышечной слабости без видимых причин», — объясняет Михаил.

Также, по словам врача, может снижаться работа иммунной системы: человек чаще сталкивается с простудными и вирусными инфекциями, могут повторяться грибковые и паразитарные заболевания, а восстановление и заживление тканей происходит заметно медленнее.

Еще один результат дефицита йода — замедление обмена веществ, которое может приводить к постепенному набору веса без явных изменений в питании.

«Тело мерзнет даже в тепле, особенно руки и ноги. Энергии становится меньше, тепло генерируется хуже», — отмечает Михаил Кутушов.

Йод нередко называют «микроэлементом интеллекта», поскольку он напрямую связан с работой мозга. Поэтому ухудшение памяти, снижение концентрации и способности к умственной деятельности, по словам врача-токсиколога, могут быть одним из сигналов его дефицита в организме. Если не устранить йододефицит на этой стадии, следующей будет глубокая депрессия.

«Дефицит йода отражается и на внешнем состоянии организма: волосы ломаются и выпадают, кожа сохнет и теряет упругость. Появляется отечность — наиболее частая локализация отеков при дефиците йода — под глазами», — продолжает Михаил.

Длительная нехватка йода влияет и на гормональный баланс.

«Может нарушаться выработка эстрогенов и прогестерона, сбиваться менструальный цикл, появляться ПМС, снижаться фертильность. У мужчин — падать уровень тестостерона», — подчеркивает врач-токсиколог.

Работа сердца также может пострадать — человеку с дефицитом грозит ослабление сократительной способности миокарда, повышение периферического сосудистого сопротивления, нарушение липидного обмена.

Как избежать этих проблем?

Контроль нормального уровня йода в организме — залог поддержания здоровья. Однако способов восполнить дефицит микроэлемента не так много.

достаточное поступление йода с пищей,

использование в пищу йодированной соли,

биологически активные добавки (употреблять с осторожностью и по назначению врача, т. к. избыток йода может привести к тиреотоксикозу).

Нутрициолог, психолог Юлия Новикова рассказала, какие продукты богаты пищевыми источниками йода:

морепродукты — морская капуста, кальмары, треска, окунь, горбуша;

фейхоа — по содержанию этого микроэлемента занимает лидирующие позиции.

Некоторое количество йода присутствует в яйцах, зерновых и овощах.

«Однако восполнить суточную норму исключительно такими продуктами практически невозможно. А поскольку морепродукты и фейхоа не относятся к ежедневным составляющим рациона большинства людей, реальное потребление йода часто оказывается ниже рекомендуемого», — объясняет Юлия.

Йодированная и морская соль заслуживают внимания как дополнительный источник, но это также не обеспечит норму йода. Кроме того, нужно помнить про нюансы усвоения и потерь при готовке.