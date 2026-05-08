Перечислены секреты здорового долголетия

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, как снизить риск хронических заболеваний и продлить здоровое долголетие. Его секреты врач раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь терапевт посоветовала не проводить много времени в сидячем положении, так как такая привычка замедляет обмен веществ, ухудшает кровообращение и увеличивает риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже депрессии. Бурнацкая добавила: для здорового долголетия важно каждые 40-60 минут делать короткие активные паузы. Например, можно немного пройтись или сделать несколько простых упражнений.

Кроме того, доктор призвала включить в рацион много овощей и цельных продуктов, а также пить достаточно воды. А вот количество добавленного сахара и соленых полуфабрикатов она посоветовала сократить.

Врач добавила, что для здорового долголетия нужен и качественный сон. По ее словам, необходимо стараться спать не менее семи-девяти часов ежедневно. Крайне важно не только придерживаться режима, но и отказываться от ярких экранов за полтора-два часа до сна.

Бурнацкая добавила, что здоровому долголетию также мешают постоянный стресс, привычка терпеть усталость без отдыха и психологической разгрузки, игнорирование базовой гигиены и самолечение без консультации с врачом.

Ранее главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина перечислила главные составляющие здорового долголетия. В первую очередь врач посоветовала людям, которые хотят долго жить, следить за давлением и уровнем холестерина.