Весил 228 кг: мужчина рассказал, что ему помогло похудеть

33-летний американец Крейг Райт поправился до 228 килограммов на фастфуде, а затем сбросил вес. О том, как ему удалось найти мотивацию, чтобы похудеть, Райт рассказал в беседе с Mirror.

Американец отметил, что лишний вес у него появился еще в школьные годы. Он всегда любил есть, а потом начал заедать грусть, возникавшую из-за насмешек сверстников. В 18 лет Райт устроился в популярную сеть фастфуда и проработал там шесть лет. В это время мужчина злоупотреблял бесплатной едой, особенно во время ночных смен.

По словам Райта, на завтрак он мог съесть четыре тоста из белого хлеба с маслом, половину упаковки бекона, шесть яиц и полную банку фасоли, на обед — целую пиццу, а на ужин — индийскую еду навынос или кебаб. В итоге мужчина не мог гулять с собакой, с трудом сидел на стуле и выходил из дома только ночью, чтобы его не увидели.

В 2021 году Райт женился, у них с супругой долго не получалось завести ребенка. Врач-репродуктолог посоветовал им обоим похудеть. Чтобы исполнить свою мечту и стать родителями, супруги полностью изменили рацион и привычки. Мужчина начал заниматься спортом и каждый день гулять с собакой, уже через полгода после этого он смог проходить по пять километров за раз.

За два года Райт сбросил 50 килограммов.

«Я стал меньше есть и больше двигаться. Теперь я не чувствую себя на дне жизни 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — признался он и добавил, что его шанс стать отцом заметно вырос.

«Я стал меньше есть и больше двигаться. Теперь я не чувствую себя на дне жизни 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — признался он и добавил, что его шанс стать отцом заметно вырос.