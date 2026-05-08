Раскрыто отношение россиянок к спорту

Аналитики платформы онлайн-фитнеса FitStars и коммуникационного агентства «ЛАМПА» раскрыли отношение россиянок к занятиям спортом. Исследование на эту тему попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что главной целью подготовки к лету все еще остается снижение веса — 61 процент женщин назвали ее в первую очередь. Почти так же важны подтянутая кожа и тонус (55 процентов), а 42 процента опрошенных также хотят снизить стресс и улучшить настроение. То есть почти каждая вторая рассматривает фитнес как инструмент эмоциональной разгрузки.

Самым популярным форматом тренировок стали силовые — их выбирают 37 процентов респондентов. В то же время зарядку предпочитают 23 процента, йогу с пилатесом — 15, а кардио — 12.

При этом главный мотиватор для женщин — это видимый прогресс. Так, 62 процента респондентов назвали замеры, фото «до/после» и показания весов тем, что помогает им держаться в тонусе. Каждая четвертая женщина (26 процентов) вдохновляется челленджами и марафонами, а еще 25 процентов — трекерами привычек.

