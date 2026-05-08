Биохакер рассказал, какие БАДы принимает для поддержания здоровья

Биохакер Михаил Беляндинов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», какие БАДы принимает для поддержания здоровья. По его словам, он пьёт витамин D, омега-3, магний, коллаген, препараты для нервной системы. Но Беляндинов подчеркнул, что это не универсальный список, а персонализированные назначения.

«Если говорить про коллаген, то я всегда принимаю его в добавках. С обычной едой человек получает всего 3,2 г коллагена в день. При этом одна порция порошкового коллагена — это 10−20 г чистого коллагена. Разрыв — в 3−5 раз. Именно поэтому добавляю коллаген в виде добавки: закрыть эту разницу только продуктами мне сложно», — сказал он.

Кроме того, биохакер подчеркнул, что раз в год в обязательном порядке проводит полный чекап всего организма. Это важно, чтобы своевременно корректировать план питания и приёма БАДов.

