Зубы в опасности: почему не стоит увлекаться карманными ополаскивателями и пенками для полости рта
Маркетплейсы предлагают большое количество средств, которые обещают быстро сделать дыхание свежим. Это различные пенки, ополаскиватели, освежители для полости рта. Продавцы обещают, что они не только делают дыхание свежим, но и очищают зубы без щетки и воды, а также укрепляют эмаль. Так ли это на самом деле или же это маркетинговые уловки, рассказал «Вечерней Москве» стоматолог-гнатолог, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.
Стремление всегда иметь свежее дыхание, здоровые зубы и привлекательную улыбку понятно, однако использование для этого сомнительных средств с маркетплейсов может нести определенные риски. Рынок перенасыщен товарами сомнительного производства и качества, а пенки и ополаскиватели не столь безобидны и эффективны, как уверяет реклама. У них есть минусы — и довольно значительные.
Например, при частом использовании пенки может появиться ощущение сухости во рту. А в сухой среде активно размножаются вредные бактерии, которые провоцируют неприятный запах. Получается замкнутый круг — чем больше вы используете средство для свежести дыхания, тем быстрее дыхание становится несвежим. Плюс, повышаются риски развития кариеса и других заболеваний полости рта.
Пенки и ополаскиватели могут нарушить баланс микроорганизмов в полости рта: проще говоря, они уничтожают не только вредные, но и полезные микроорганизмы. Соответственно, зубы попадают в опасную ситуацию, когда их никто не защищает (ведь полезные бактерии как раз «заняты» постоянной защитой зубов). И уж совершенно точно пенки и ополаскиватели не укрепляют эмаль и не устраняют неприятный запах, они его только маскируют.
Нормальная гигиена полости рта предполагает чистку в домашних условиях утром и вечером, использование традиционных зубной щетки и зубной пасты (и будет очень хорошо, если их вам посоветует врач), периодическую профессиональную чистку. Пенкой же можно воспользоваться, например, в дороге, когда нет условий для нормальной чистки зубов или даже нет воды в достаточном количестве. Но после этого при первой же возможности нужно воспользоваться щеткой и пастой.
Выбирая ополаскиватель, пенку, мусс для очищения зубов, проконсультируйтесь со своим стоматологом. Он обязательно подскажет, на что нужно обратить внимание и посоветует тех производителей, которые имеют надежную репутацию.
