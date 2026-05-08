Почему не стоит увлекаться карманными ополаскивателями и пенками

Маркетплейсы предлагают большое количество средств, которые обещают быстро сделать дыхание свежим. Это различные пенки, ополаскиватели, освежители для полости рта. Продавцы обещают, что они не только делают дыхание свежим, но и очищают зубы без щетки и воды, а также укрепляют эмаль. Так ли это на самом деле или же это маркетинговые уловки, рассказал «Вечерней Москве» стоматолог-гнатолог, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

Стремление всегда иметь свежее дыхание, здоровые зубы и привлекательную улыбку понятно, однако использование для этого сомнительных средств с маркетплейсов может нести определенные риски. Рынок перенасыщен товарами сомнительного производства и качества, а пенки и ополаскиватели не столь безобидны и эффективны, как уверяет реклама. У них есть минусы — и довольно значительные.

Например, при частом использовании пенки может появиться ощущение сухости во рту. А в сухой среде активно размножаются вредные бактерии, которые провоцируют неприятный запах. Получается замкнутый круг — чем больше вы используете средство для свежести дыхания, тем быстрее дыхание становится несвежим. Плюс, повышаются риски развития кариеса и других заболеваний полости рта.

Пенки и ополаскиватели могут нарушить баланс микроорганизмов в полости рта: проще говоря, они уничтожают не только вредные, но и полезные микроорганизмы. Соответственно, зубы попадают в опасную ситуацию, когда их никто не защищает (ведь полезные бактерии как раз «заняты» постоянной защитой зубов). И уж совершенно точно пенки и ополаскиватели не укрепляют эмаль и не устраняют неприятный запах, они его только маскируют.

Нормальная гигиена полости рта предполагает чистку в домашних условиях утром и вечером, использование традиционных зубной щетки и зубной пасты (и будет очень хорошо, если их вам посоветует врач), периодическую профессиональную чистку. Пенкой же можно воспользоваться, например, в дороге, когда нет условий для нормальной чистки зубов или даже нет воды в достаточном количестве. Но после этого при первой же возможности нужно воспользоваться щеткой и пастой.

Выбирая ополаскиватель, пенку, мусс для очищения зубов, проконсультируйтесь со своим стоматологом. Он обязательно подскажет, на что нужно обратить внимание и посоветует тех производителей, которые имеют надежную репутацию.

Еще один необходимый аспект привлекательной улыбки — естественная белизна зубов. Однако даже очень тщательный уход за полостью рта в домашних условиях не гарантирует их белизны. Зубы темнеют, иногда это превращается в серьезную проблему — человек боится улыбаться, испытывает сложности в общении. Вячеслав Минко рассказал «Вечерней Москве», почему темнеют зубы и как их осветлить.