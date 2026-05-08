Врач оценила пользу завтрака Кейт Миддлтон

Диетолог Элиза Бласкес рассказала, какие преимущества и недостатки есть у любимого завтрака супруги наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон. Она оценила пользу утреннего приема пищи принцессы Уэльской в разговоре с изданием Hola.

Недавно британские издания массово написали о том, что Кейт Миддлтон всегда выбирает для завтрака либо овсянку, либо зеленый смузи. По словам Бласкес, с одной стороны, эти блюда являются полезными, поскольку содержат большое количество клетчатки, антиоксидантов и углеводов.

Однако, с другой стороны, принцессе Уэльской явно не хватает белков и жиров, которые являются ключевыми элементами, добавила врач.

«Белки помогают поддерживать мышечную массу и дают чувство сытости, а полезные жиры помогают регулировать гликемический ответ и обеспечивают энергией», — пояснила она.

Чтобы завтрак жены принца Уильяма стал действительно идеальным, ей необходимо добавить в утренний рацион яйца, йогурт, орехи и авокадо, заключила Бласкес.

Ранее диетолог Эми Голдсмит посоветовала одной категории людей есть на завтрак овсянку. По ее словам, это блюдо помогает при запорах.