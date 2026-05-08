Гастроэнтеролог дал советы, как не сорваться с диеты в период длинных выходных

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов в разговоре с «Чемпионатом» дал советы, как не сорваться с диеты в период длинных выходных. По его словам, сделать это совершенно реально — главное, заранее продумать стратегию. Не приходите к столу голодными: лёгкий перекус вроде кефира или огурца снизит риск срыва, а в качестве основы выбирайте белковые блюда — шашлык из индейки, рыбы или постной говядины без жирных маринадов.

«Старайтесь, чтобы половину тарелки занимали овощи, в том числе овощи гриль. Клетчатка улучшает работу кишечника и помогает контролировать аппетит, а маленькая тарелка даёт лучший визуальный контроль порции. Алкоголь лучше сильно ограничить, потому что он стимулирует аппетит, тормозит расщепление жиров и легко добавляет «пустые» калории», — порекомендовал эксперт.

Врач добавил, что следует пить 1,5–2 литра воды в день для поддержки обмена веществ и не забывать о движении: прогулки, бадминтон, волейбол и любая активность на свежем воздухе увеличивают расход калорий и помогают компенсировать праздничные излишества. Даже если один раз сорвались, это не катастрофа — просто спокойно вернитесь к своему обычному режиму питания на следующий день, без жёстких ограничений и чувства вины.

