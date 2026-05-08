Невролог рассказала, какой фастфуд ведет к деменции

Фастфуд давно известен как враг стройности и здоровья сердца. Однако его негативное влияние на мозг может быть не менее серьёзным. Заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Светлана Александрова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила, что регулярное употребление чипсов, картофеля фри и других снеков, приготовленных при высоких температурах, может привести к ухудшению работы нервной системы.

Акриламид — опасное вещество, которое образуется в крахмалистых продуктах при жарке, запекании или промышленном производстве. Хотя одна пачка чипсов в день вряд ли нанесёт серьёзный вред, систематическое потребление таких продуктов может негативно сказаться на когнитивных функциях, повысить риск сосудистых нарушений и ухудшить метаболизм глюкозы. Это создаёт дополнительную нагрузку на мозг и может привести к хронической усталости, снижению концентрации и ухудшению памяти.

Чтобы избежать этих проблем, врач рекомендует соблюдать умеренность в потреблении фастфуда и отдавать предпочтение продуктам, которые минимально подвергаются жарке при высоких температурах. Важно разнообразить рацион и включить в него больше свежих овощей, фруктов и продуктов, приготовленных на пару или запечённых в духовке.

Александрова подчёркивает, что полный отказ от фастфуда не всегда необходим, но принцип «по праздникам» гораздо безопаснее, чем привычка «каждый день по чуть-чуть». Следуя этим рекомендациям, можно снизить долгосрочные риски для нервной системы и сохранить здоровье мозга.