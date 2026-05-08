Любителей БДСМ предупредили об опасностях для здоровья

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что любители БДСМ — сексуальной практики, основанной на доминировании и подчинении, — могут столкнуться с опасными для здоровья последствиями. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Metropoles.

Араужо пояснила, что нередко любители БДСМ практикуют удушение своего партнера в постели. Однако может случиться так, что человек, которого душат, из-за недостатка кислорода потеряет создание. Иногда такая практика и вовсе становится причиной летального исхода, подчеркнула специалистка.

Она добавила, что любители БДСМ могут столкнуться с физическими травмами и неврологическими нарушениями. Сексолог также уточнила, что у одного из партнеров могут появиться психологические травмы, если некоторые действия между мужчиной и женщиной не были предварительно согласованы.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс рассказала, какие продукты полезны для потенции. Мужчинам с эректильной дисфункций она посоветовала включить в рацион капусту.