Врач объяснила, как гаджеты портят детское зрение

Гаджеты способны развить у ребенка близорукость, кроме того, они плохо влияют на качество сна.

«При концентрации на экране частота морганий падает в два-три раза, слёзная плёнка испаряется, глаз пытается компенсировать сухость приливом крови к сосудам, что вызывает покраснение глаз… Экраны гаджетов находятся близко и статично, что вызывает хронический спазм цилиарных мышц, что является ключевым механизмом развития близорукости», – пояснила РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.

Что касается нарушений сна, то связано это с использованием гаджетов в вечернее время. Синий цвет в избытке приводит к снижению выработки мелатонина, гормона сна.

Ранее «СП» сообщала о том, что стало известно, что ряд продуктов приводят к повышению уровня тревожности.